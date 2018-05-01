Maltepe'de 1 Mayıs hazırlığı (2)

Anıl UÇAN/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı. Dövizlerini ve afişlerini hazırlayan gruplar, halaylar çekti.
(FOTOĞRAF)
Anıl UÇAN/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı. Dövizlerini ve afişlerini hazırlayan gruplar, halaylar çekti. (FOTOĞRAF)
01 Mayıs 2018 Salı 09:54
Anıl UÇAN/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı. Dövizlerini ve afişlerini hazırlayan gruplar, halaylar çekti.
(FOTOĞRAF)
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