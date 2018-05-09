Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Maltepe Belediyesi’nden Azerbaycan’a 100'üncü yıl hediyesi  

MALTEPE Belediye Meclisi, Azerbaycan’ın kuruluş yıldönümünde,  ilçe sınırları içinde bulunan bir parka, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100’üncü Yıl Parkı” ismini verdi. Azerbaycan’ın 100’üncü kuruluş yıldönümünde, Maltepe...

Maltepe Belediyesi’nden Azerbaycan’a 100'üncü yıl hediyesi  
MALTEPE Belediye Meclisi, Azerbaycan’ın kuruluş yıldönümünde,  ilçe sınırları içinde bulunan bir parka, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100’üncü Yıl Parkı” ismini verdi.

Azerbaycan’ın 100’üncü kuruluş yıldönümünde, Maltepe Belediye Meclisi tarafından anlamlı bir karar alındı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü ve Azeri halkının önderi Haydar Aliyev’in 95'inci doğum günü dolayısıyla, CHP Maltepe Belediye Meclisi grubu tarafından verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Başıbüyük Mahallesi Dinçerler Sokak’ta bulunan parkın adı, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100’üncü Yıl Parkı” olarak değiştirildi.  

AZERBAYCAN’IN 100. YILI KUTLANACAK

Parkın açılışı, 15 Mayıs Salı günü Azerbaycan’dan gelecek bir heyetin katılımıyla gerçekleştirilecek. Aynı gün, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Haydar Aliyev” konulu konferans, konser ve dans gösterisiyle, Türkiye’de yaşayan 38 Azeri ressamın eserlerinin yer aldığı sergi açılışı da,  Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314