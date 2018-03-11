Maltepe Belediyesi'nden Çıldırlı güreşçilere yardım 

ARDAHAN’ın Çıldır ilçesinde kurduğu kulüpte öğrencilerini yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölünün üzerinde güreş ve atletizm şampiyonalarına hazırlayan eski güreş antrenörü Zeki Bayraktar’ın sporcuları için yaptığı yardım çağrısı İstanbul Maltepe Belediyesi’nden karşılık buldu. Belediye Başkanı Ali Kılıç, beraberinde milli sporcularla birlikte geldiği Çıldır’da sporcu çocuklara spor malzemesi dağıttı.

Evli ve 2 çocuk babası eski milli güreşci Zeki Bayraktar (54), henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul’da çeşitli spor dallarında kurslara katıldı. Uzun yıllar İstanbul kulüplerinde başta güreş olmak üzere, atletizm, boks, jimnastik yüzme dallarında antrenörlük yapan Bayraktar, 4 yıl önce doğduğu memleketine geri dönerek, burada ki çocuklar için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde güreş ve atletizm kursları açtı. Spor salonunda eğittiği öğrencilerine, kış aylarında yüzeyi 45 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü’nün üzerinde 10 günde bir antrenman yaptıran Bayraktar’ın bugüne kadar yetiştirdiği yüzü aşkın sporcu çeşitli müsabakalardan 8’i altın olmak üzere 15 madalya ile döndü.

Zeki Bayraktar'ın öğrencilerine spor malzemesi ve manevi destek verilmesi halinde daha büyük işler başarabileceklerini söyleyerek yardım çağrısına İstanbul Maltepe Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, beraberinde basketbol milli takım eski kaptanı Serap Yücesir, milli basketbolcu Tuğba Polatoğlu, güreş dünya şampiyonu Cenk İldem ve boks olimpiyat ikincisi Atagün Yalçınkaya ile birlikte Çıldır’a gelerek, şampiyonalara hazırlanan sporculara spor malzemeleri dağıttı.

Antrenör Bayraktar'ın güzel çalışmalara imza attığını söyleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Biz de Maltepe Belediyesi olarak milli sporcularımızla birlikte buraya geldik. Görüyoruzki Çıldır’da yüreği Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk için çarpan, gözleri pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençleri spora kazandıran hocamıza ve ekibine, ayrıca Çıldır’da ki tüm yöneticilere teşekkür ediyorum" dedi.

Güreş dünya şampiyonu Cenk İldem ise 2016'da olimpiyatlardan sonra Çıldır'a geldiğini anımsattı. O dönem kulübün kuruluş aşamasında olduğunu söyleyen İldem, "O zaman şartlar ve imkanlar biraz daha kısıtlıydı. Şuan görüyoruz ki imkan verildiğinde çocuklar çok güzel işler başarıyor, sayısız madalyalar alıyorlar. Küçük bir desteğin büyük bir fedakarlığa dönüşmesiyle çok sayıda çocuğu hayata kazandırmak çok güzel bir duygu. Milli sporcu arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. İnanıyorum ki buradan çok önemli sporcular yetişecek. Çünkü bu çocuklar çok dayanıklı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç ve milli sporculara teşekkür eden Çıldırlı çocuklar, bu desteklerin kendiler için motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Yardım malzemelerinin dağıtılmasının ardından Belediye Başkanı Kılıç, milli sporcular ve sporcu çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıç daha sonra yüzeyi buzla kaplı olan Çıldır Gölüne geçerek, burada kar motoruna binerek Çıldır Gölü'nün üstünde tur attı.



FOTOĞRAFLI