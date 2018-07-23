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Maltepe Belediyesi kadınlar için tekne turu düzenledi

MALTEPE Belediyesi, ilçede yaşayan 18 mahalleden 15 bin kadın için ücretsiz tekne turu düzenledi. Tura katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç, gezi turlarının amacının aynı mahallede yaşayan komşuları kaynaştırmak olduğunu söyledi.  Maltepe...

Maltepe Belediyesi kadınlar için tekne turu düzenledi
MALTEPE Belediyesi, ilçede yaşayan 18 mahalleden 15 bin kadın için ücretsiz tekne turu düzenledi. Tura katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç, gezi turlarının amacının aynı mahallede yaşayan komşuları kaynaştırmak olduğunu söyledi. 

Maltepe Belediyesi’nin kadınlar için 4 yıldır yaz mevsiminde ücretsiz düzenlediği tekne turlarına bu yıl, 18 mahalleden 15 bin kadın katıldı. Belediyenin Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günde iki kez düzenlenen gezilere kadınlar, büyük ilgi gösterdi.

 Tuz İskelesi’nden hareket eden gezi tekneleri için, muhtarlıklar önünden araç kaldırıldı. Gezinin başlangıcında konuklarını karşılayan Kılıç, belediyenin kadınlara yönelik hizmetlerine dair bilgiler verip, kadınların sorunlarını, istek ve önerilerini dinledi. 

Yaklaşık dört saat süren tekne gezilerinde, aynı mahallede, sokakta, binada oturup birbirlerini tanımayan kadınların, bir araya gelip, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

İSTANBUL’UN GÜZELLİKLERİ TANITILDI

Gezide, kadınlar batık ada Vordonisi’yi, Adalar, Haydarpaşa, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasındaki semtlerini, Kız Kulesi’ni, tarihi yalıları, sarayları, camileri rehberin anlatımları eşliğinde yakından gördü. Çocuklar da öğretmenler eşliğinde, eğlenceli etkinlerle keyifli vakit geçirdi. Gezilere eşlik eden Tayfun-İlknur-Devrim üçlüsü ile Türk sanat müziği sanatçısı Arzu Akça’nın, Anadolu’nun farklı yörelerinden seslendirdiği türküler ve oyun havalarına eşlik eden kadınlar,bol bol halay çekip, gönüllerince eğlendi.

KADINLAR BAŞKAN KILIÇ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Daha önce böyle bir gezi fırsatı bulamadıklarını belirten kadınlar, “Tekne turlarından çok memnunuz. Keyifli bir deniz yolculuğu yaptık. İstanbul’un güzelliklerini yakından gördük. Maltepe Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, kadına verdikleri değer ve destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"AMACIMIZ KARDEŞLERİMİZİ BİR ARAYA GETİRMEK”

4 yıldan bu yana devam eden tekne turlarına bu yıl 15 bin kadının katıldığını söyleyen Kılıç, "Gezilerimizin bir tek amacı var; aynı mahallede yaşayan komşularımızı, kardeşlerimizi, yılda bir defa da olsa bir araya getirmek. Aynı teknede hayatı paylaşmayı, aynı teknenin tayfaları olmayı öğretmek.Maltepeli kadınlarımızı bu turlarla bir araya getirip, kaynaşmalarını sağlıyoruz. Varlıklarıyla, hayatımızın her alanında bizlere destek olan kadın kardeşlerimiz için elimizden geleni değil, fazlasını yapacağız. Geleceğimizi kurtaracak olan gençlerimizi yetiştiren, onları büyüten kadınların hakkını ödeyemeyiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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