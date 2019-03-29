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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, hak sahiplerine tapularını teslim etti

İSTANBUL, () MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde hak sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, tapularını teslim etti. Kılıç, "Size söz vermiştim. 5 yılda bütün zorlukları yenerek bu noktaya geldik. Tapularınız...

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, hak sahiplerine tapularını teslim etti

İSTANBUL, () MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde hak sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, tapularını teslim etti. Kılıç, "Size söz vermiştim. 5 yılda bütün zorlukları yenerek bu noktaya geldik. Tapularınız ananızın ak sütü kadar helaldir" dedi.

Maltepe’de bulunan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin imar planlarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar, tapularını teslim almaya başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, hak sahiplerinin tapularını teslim etti.

"TAPULARINIZ ANANIZIN AK SÜTÜ KADAR HELALDİR"

Kılıç, 40 yıllık imar sorununun çözüme kavuşturulduğu Başıbüyük Mahallesi’nde Şerif Aksel’in evine konuk oldu. Aksel’e tapularını teslim eden Kılıç, "Size bir söz vermiştim. 'Yarım asırlık özleminizi bitirecek, tapu sorununu çözeceğim' demiştim. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Halkımız bize sahip çıktı. Büyük zorlukları yenerek bugünlere geldik. Tapularınız ananızın ak sütü kadar helaldir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNÜ BEKLİYORDUK"

60 yıldır Maltepe’de yaşadığını ifade eden Şerif Aksel ise "Burası baba yadigârı. 4 çocuğum var, bir de torunum. Biz bu yuvamızı büyük zorluklarla yoktan var ettik. Komşularımızla iyi günde kötü günde hep beraber durduk. Rabbimden en büyük isteğim hayatımı kurduğum, çocuklarımı büyüttüğüm bu yuvamızın tapusuna kavuşmaktı. Başkanımızın emeği çok büyük. Yıllar sonra bu mutluluğu yaşıyoruz. Allah her zaman başkanımızın yolunu açık etsin. Sen bizi yalnız bırakmadın biz de daima senin yanındayız” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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