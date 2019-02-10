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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Ata'nın huzurunda

İSTANBUL, () - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) aday tanıtım toplantısı için Ankara’da bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyet toplantının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP'nin aday tanıtım toplantısı...

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Ata'nın huzurunda

İSTANBUL, () - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) aday tanıtım toplantısı için Ankara’da bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyet toplantının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP'nin aday tanıtım toplantısı için 26 otobüsle Ankara'ya giden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyet toplantı sonrasında Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakan Kılıç, "Devrimlerinin izinden gideceğiz. Maltepe’den Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceklerini belirten Kılıç, "Senin devrimlerine gönül vermiş bütün Maltepeliler ve halkımız izinden gitmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bizlere göstermiş olduğun muasır medeniyet seviyesine erişmek için geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi, inşallah bu 5 yılda da seçilerek Maltepe'mizi gözde bir ilçe yapmak için uğraşacağız.Kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

"ÖZLEMİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Atatürk’ün devrimleriyle Türkiye’nin dünyada hak ettiği yere ulaştığını ifade eden Kılıç, “Seçme ve seçilme hakkı ile edindiğimiz demokratik bir süreç olan yerel seçimleri çok yakında gerçekleştireceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak sana olan özlemimizin artarak devam ettiğini belirtmek isteriz. Ulu Önderimiz davanıza sonuna kadar sahip çıkacak ve bizlere bıraktığınız iki temel miras olan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

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