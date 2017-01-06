Malta Dışişleri Bakanı Vella, Türkiye'ye gelecek
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle 8-10 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Vella'nın, ziyareti kapsamında Dışişleri...
06 Ocak 2017 Cuma 21:09
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle 8-10 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Vella'nın, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerin yanısıra diğer üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmelerde ikili işbirliği alanları, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır denildi.
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