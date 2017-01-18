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Malkoç: Türkiye, dünyanın hassasiyetini temsil ediyor (2)

DÜNYA, MÜLTECİLER KONUSUNDA SINIFTA KALDI Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, valiliğin ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Kara, ziyaret sırasında kente ve kentte bulunan Suriyelilere ilişkin Malkoç'a bilgi verdi....

Malkoç: Türkiye, dünyanın hassasiyetini temsil ediyor (2)

DÜNYA, MÜLTECİLER KONUSUNDA SINIFTA KALDI
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, valiliğin ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Kara, ziyaret sırasında kente ve kentte bulunan Suriyelilere ilişkin Malkoç'a bilgi verdi. Kilis'in nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlatan Kara, Türk ve Suriyelilerin kentte huzur içerisinde yaşadığını ifade etti.
Şeref Malkoç ise Suriye’de iç savaş nedeniyle 3 milyona yakın insanın Türkiye topraklarına sığındığını dile getirdi. Kilis'in nüfusunun 1,5 katı sığınmacıya ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu anlatan Malkoç, "Suriye’den gelen bu kadar insanı misafir etmek kolay bir olay değil, bu gönül büyüklüğü, bu yürek ister. Maalesef bu süreçte, mülteciler konusunda; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam ülkelerinin önemli bir kısmı sınıfta kalmıştır. Zengin İslam ülkelerinin bazı fonlarının nerelerde harcandığını biz biliyoruz" dedi.

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