Malkoç: Suriyelilerin yüzde 80'i kalacak gibi görünüyor (2)

KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin barındığı Nizip Konteyner Kentini ziyaret etti.

Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Kamp Müdürü İbrahim Halil Demir tarafından karşılanan Malkoç, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan tarafından verilen brifingi dinledi.

Suriyelilere verilen hizmetleri takdirle izlenildiğini ifade eden Malkoç, "Temennim ve arzum odur ki buradaki insanlar en kısa zamanda ülkelerine döner" dedi.

Kamptaki sosyal donatıları dolaşan Malkoç, Suriyeli bir aileyi kaldığı konteynerde ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()

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