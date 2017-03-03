Malkara'da yeni Devlet Hastanesi'nin kıble tayini yapıldı

Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yeni yapılan Malkara Devlet Hastanesi'ne müftülük tarafından mescidi için kıble tayini yapıldı.

Makara'da yeni yapılan 70 yataklı Devlet Hastanesi'nin içerisinde bulunan mescidin kıblesi Malkara Müftülüğü tarafından en eski yöntemlerden biriyle çıtalar dikilerek müftü vekili ve imamlar tarafından kıble saati ölçümüyle belirlendi.

Kıble saatinde güneşin bulunduğu konumun kıbleyi gösterdiğini belirten Malkara Müftü Vekili Süleyman Pek, "Hastanenin içinde yer alan mescidin kıblesini belirlemek amacıyla çıtalarla ölçümler yaptık. Yapılan ölçümler neticesinde kıblenin yönü belirledik. Daha sonra da pusulayla da ölçtük" dedi.

Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serhat Göçer, hastanenin dün itibariyle yüklenici firmadan teslim alındığını belirterek, "Bugün saat 17.00'de acil servis yeni hastanesindeki yerinde hizmet vermeye başlayacak. Pazartesi gününden itibaren de poliklinik hizmetleri de verilmeye başlanacak" diye konuştu.

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