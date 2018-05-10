Malkara'da yağmur duası

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 10 mahallede yaşayan çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle çiftçiler Sırtbey Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı. 10 mahallenin katılımıyla yağmur duası yapıldı. Vakfıdemir, Deliller, Ahmetçe, Sırtbey, Müstecep, Kalaycı, Ballısüle, Tatarlı, Beyoğlu ve Yuvaköy mahallelerinden çiftçilerin katılımı ile yapılan etkinlikte Kuran okunup, yağmur duası edildi. Dua sonrasında katılanlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Duaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan yardımcıları Bahattin Cömert, Celal Yılmaz, Ak Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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