Malkara'da öğrencilere trafik eğitimi

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere, 'yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği' konularında eğitim verdi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Şehit Selim Vural Ortaokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı. Trafik polisleri Recep Büyük ve Cihangir Tetik tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Yapılan bilgilendirme sonrası öğretmen ve öğrenciler ise yapılan bilgilendirmenin öneminin çok büyük olduğunu belirtip polis ekiplerine teşekkür etti. Bilgilendirme sonrasında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.