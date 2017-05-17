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Malkara'da köye inen aç kurtlar, ağıldaki keçileri parçaladı

Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Malkara İlçesi’nde hayvancılık yapan 39 yaşındaki Erdal Engin, ağıla giren kurtların 3 keçisini parçalayıp telef ettiğini, 3’ünü de yaraladığını söyledi. Malkara İlçesi’ne...

Malkara'da köye inen aç kurtlar, ağıldaki keçileri parçaladı

Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Malkara İlçesi’nde hayvancılık yapan 39 yaşındaki Erdal Engin, ağıla giren kurtların 3 keçisini parçalayıp telef ettiğini, 3’ünü de yaraladığını söyledi.
Malkara İlçesi’ne bağlı Allıışık Mahallesi’nde hayvancılık yapan Erdal Engin, gece saatlerinde ormandan gelen kurtların ağılına girerek keçilerine saldırdığını söyledi. Keçilerden 3’nün telef olduğunu, diğer üçünün de yaralandığını anlatan Engin, “Geçtiğimiz günlerde de kurtlar başka bir arkadaşımızın 6 tane koyununu parçalayıp yedi. Yetkililer, bu kurtları domuzları yakalasın diye salmışlardı ormana. Ama kurtlar tam aksine keçilerimizi yiyor. Bunlarla bir an önce ilgilenmesini istiyoruz” dedi.
Kurtların bakanlık tarafından 6 yıl önce ormana bırakıldığını öne süren 65 yaşındaki Ali Kaya da, bu durumdan çok rahatsız olduklarını belirterek şöyle konuştu:
“Bu kurtları bizim ormana domuzları yesin diye yetkililer saldılar. Ama bu kurtlar bizim hayvanlarımızı yiyorlar. Artık köylü olarak çok rahatsızız. Gece Erdal Engin arkadaşın keçilerini yediler, geçenlerde yine Kemal Kurt isimli arkadaşımızın 6 koyununu yediler. Kurt avına çıkınca vurduğumuz takdirde yetkililer bize ‘niye kurt vurdunuz diye’ ceza yazıyorlar. Bir an önce çare bulunmalı.”
Allıışık Mahallesinde hayvancılık yapan 76 yaşındaki Ömer Ersöz de kurtların ormandan köye geldiklerini ifade ederek, endişelendiklerini söyledi.
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