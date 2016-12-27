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Malkara'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 75 yaşındaki Remzi Özeren öldü, 3 kişi yaralandı. Malkara'nın Kozyurek Mahallesi'nde Remzi Özeren yönetimindeki 59...

Malkara'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 75 yaşındaki Remzi Özeren öldü, 3 kişi yaralandı.
Malkara'nın Kozyurek Mahallesi'nde Remzi Özeren yönetimindeki 59 LF 617 plakalı traktör, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Remzi Özeren ile yanındaki Saim Tosun, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Remzi Özeren, doktorların müdahalesine rağmen yaüşamını yitirdi. Tosun'un tedavisi ise sürüyor.
Malkara'daki ikinci kaza ilçe girişinde meydana geldi. 25 yaşındaki Çetin Yazar  yönetimindeki 59 LC 980 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kayıp devrilerek yan yola düştü. Kazada sürücü Çetin Yazar ile yanında bulunan arkadaşı 24 yaşındaki Semih Korkmaz yaralandı. Araçta sıkışan Çetin Yazar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu çıkarılabildi. Korkmaz ile Yazar, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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