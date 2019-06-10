Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Malkara'da arı paniği

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), ()-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu. Malkara'nın...

Malkara'da arı paniği

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), ()-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu.
Malkara'nın en işlek caddelerinden biri olan Şehit Selim Vural Caddesi üzerindeki ıhlamur ağacına, yüzlerce bal arısı, oğul verdi. Arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri de ilçede arıcılık işi yapanlardan yardım istedi. Bunun üzerine arıcılık yapan Kadir Sarı devreye girdi. Özel kıyafetlerini giyen Sarı, eline aldığı kovanla,  itfaiye aracının sepetine binip, arıların bulunduğu yere ulaştı. Kraliçe arıyı kovana koyan Sarı, diğer arıları da duman körüyle kovana yerleştirdi. Bu sırada bölgeye kimse yaklaştırılmadı. 
Kovana yerleştirilen arılar daha sonra doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü. Arıların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Doğanın can dostu olan arılar, oğul verme mevsiminde. Şehir merkezimizde oğul veren arılar da itfaiye ekiplerimiz, hemşerimiz ve arıcılık yapan Kadir Sarı sayesinde, hemşerilerimizin güvenliği için koruma altına alınmıştır" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328