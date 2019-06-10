Malkara'da arı paniği

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), ()-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu.

Malkara'nın en işlek caddelerinden biri olan Şehit Selim Vural Caddesi üzerindeki ıhlamur ağacına, yüzlerce bal arısı, oğul verdi. Arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri de ilçede arıcılık işi yapanlardan yardım istedi. Bunun üzerine arıcılık yapan Kadir Sarı devreye girdi. Özel kıyafetlerini giyen Sarı, eline aldığı kovanla, itfaiye aracının sepetine binip, arıların bulunduğu yere ulaştı. Kraliçe arıyı kovana koyan Sarı, diğer arıları da duman körüyle kovana yerleştirdi. Bu sırada bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Kovana yerleştirilen arılar daha sonra doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü. Arıların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Doğanın can dostu olan arılar, oğul verme mevsiminde. Şehir merkezimizde oğul veren arılar da itfaiye ekiplerimiz, hemşerimiz ve arıcılık yapan Kadir Sarı sayesinde, hemşerilerimizin güvenliği için koruma altına alınmıştır" dedi.



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