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Maliye Bakanı Naci Ağbal: Enflasyon yukarı gitmiş, bunu görüyoruz (3)

"2017 YILI, 2016'DAN DAHA İYİ OLACAK" Maliye Bakanı Ağbal, Eskişehir'de son olarak Eskişehir Genç İşadamları Derneği'ni (EGSİAD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbal şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz çalışmaların...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Enflasyon yukarı gitmiş, bunu görüyoruz (3)

"2017 YILI, 2016'DAN DAHA İYİ OLACAK"
Maliye Bakanı Ağbal, Eskişehir'de son olarak Eskişehir Genç İşadamları Derneği'ni (EGSİAD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbal şunları söyledi:
"Yapmış olduğumuz çalışmaların da meyvelerini verdiğini görüyoruz. Her geçen gün ardı ardına ekonomide güzel ve olumlu haberleri duyuyoruz, gelişmeleri izliyoruz. Bu açıdan 2017 yılı inşallah 2016 yılından daha iyi olacak. Her bakımdan. Türkiye için son derece önemli bir anayasa değişikliği yapmanın eşiğindeyiz. Ülkemizdeki birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet etmesini diliyorum. Demokrasinin güzelliklerinden bir tanesi de bu. Yani milletin sözü her şeyin üzerinde. Ülkemizin daha ileriye gitmesini, kalkınmasını, büyümesini istiyoruz. Kalkınan, büyüyen Türkiye'nin insanın refahına güç verdiğini de biliyoruz. Bu açıdan bu referandumda inşallah güzel bir netice çıkacak ve ardından çok daha güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. 90'lı yıllardan buralara geldik. O zamanları biliyoruz. Şimdi siz yeni kuşaklarsınız. Babalarınızdan bu işleri devraldınız daha da ileriye götüreceksiniz. Ben görüyorum, çok daha iyi motive olmuş, eğitimli, global bir vizyona sahip, ülkenin gitmesi gereken istikameti çok iyi gören arkadaşlarımız, sanayicilerimiz, işadamlarımızsınız. Sizlerle birlikte inşallah Türkiye daha güzel olacak. Yatırımlara hep beraber sahip çıkacağız. Son bir yılda hayata geçirdiğimiz birçok uygulamanın arkasında hep sizlerin görüş ve önerileri var. Sanayicilerimizin fikirleri var."

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