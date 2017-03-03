Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyon yukarı gitmiş, bunu görüyoruz

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN- Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR, () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Enflasyon yukarı gitmiş, bunu görüyoruz. Enflasyonda bugün ortaya çıkan rakamlar esasen Merkez Bankamızın bundan önceki raporlarında ifade ettiği gelişmelerle uyumlu" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ilk olarak Vali Azmi Çelik'i ziyaret etti. Bakan Ağbal Valilikte bir gazetecinin enflasyonla ilgili soru yönetmesi üzerine, "Eskişehir ile ilgili sorun. Eskişehir'i özledik. Eskişehir'deki sanayinin gelişmesine, büyümesine şahitlik etmiş bir insanım. İnşallah Eskişehir önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Eskişehir'in önü açık. Biz de hükümet olarak her zaman için Eskişehir'deki yatırımları, sanayiyi, üretimi teşvik edeceğiz" dedi.

'FİYATLAR AŞAĞI DOĞRU GELECEK'

Maliye Bakanı Naci Ağbal enflasyonun ilk aylarda yükseldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Enflasyon tabi ki yukarı gitmiş. Yani bunu görüyoruz. Enflasyonda bugün ortaya çıkan rakamlar esasen Merkez Bankamızın bundan önceki raporlarında ifade ettiği gelişmelerle uyumlu. Biliyoruz ki, ilk aylardaki 2017'nin ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek. Tabi bunda baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o döneme ilişkin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Özelikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişim etkileri var. Ama inşallah ikinci çeyrekten itibaren yavaş yavaş baz etkisi kaybolmaya başlayacak. Yine kurun fiyat değişimleri üzerindeki etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak ve Merkez Bankası'nın yıl sonu itibarıyla enflasyon için ortaya koyduğu bir tahmin var. Yüzde 8 olarak inşallah enflasyon o trend içerisinde gidecek. Enflasyon önemli bir faktör. Enflasyonun yukarı gitmesi hiçbir şekilde arzu ettiğimiz durum değil. İnşallah önümüzdeki dönemde bir taraftan para politikasıyla Merkez Bankamızın yapacağı çalışmalar çerçevesinde, bir tarafta hükümet olarak öncelikle gıda fiyatlarıyla ilgili gıda komitemizin yapacağı çalışmalar çerçevesinde fiyatlar aşağı doğru gelecek."

'ENFLASYONU TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Ağbal, konuşmasının sonunda "16 Nisan'dan sonra İnşallah Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar çok net bir şekilde kalıcı bir şekilde ortaya çıkacak. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat artacak enflasyon da inşallah bu dönemde aşağı gelecek. Yani Türkiye'nin istikrarına, büyümesine, kalkınmasına öncülük eden bir dönem olacak inşallah 2017. Bunu hep beraber göreceğiz. Enflasyonu da takip ediyoruz" dedi.