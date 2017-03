Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyon yukarı gitmiş, bunu görüyoruz (2)

ESKİŞEHİRSPOR TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valilik ziyaretinin ardından Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti. Kulüp Başkanı Halil Ünal bakan Ağbal'a Eskişehirspor forması hediye etti.

'DEMOKRASİ ŞÖLENİ İÇERİSİNDE REFERANDUMU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Ağbal daha sonra Bayburtlular Çamlıkız Derneği'ni ziyaret etti. Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin referandum sürecinden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreç içerisinde birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize her zamankinden daha fazla önem verelim istiyorum. Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Biz inanıyoruz ki; bu, ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak. Ülke kalkınacak, Eskişehir de büyüyecek, Bayburt ta büyüyecek, Erzurum da büyüyecek, her yer büyüyecek ve kalkınacak. Bu süreçte elimizden geldiğince bu anayasa değişikliğine size ne sağlayacağını anlatmaya çalışacağız. Ama şunu bilin ki o sandığa gittiğiniz zaman her şeyin üstünde olan bir şey var. O da birliğimiz ve beraberliğimiz. Bunu çok önemsiyoruz. 16 Nisan'da inşallah hep beraber nerede olursak olalım sandığa gideceğiz. Millet olarak, birey olarak bu devlete bir borcumuz var. Bu milletin kaderini tayin edecek referandum oylamasında irademizi ortaya koyacağız. İrademiz ne yönde olursa olsun sandığa sahip çıkacağız. Herkes dili döndüğünce bu değişiklikleri anlatacak. Asla yalan söylemeyeceğiz. Asla yanlış şeyler söylemeyeceğiz. Bu referandumun birliğimiz, beraberliğimiz için çalışacağız. Bir demokrasi şöleni içerisinde bu referandumu hep beraber gerçekleştireceğiz.

