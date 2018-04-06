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Maliye Bakanı Ağbal'dan faiz açıklaması-1

Enver ALAS - İSTANBUL,() MALIYE Bakanı Naci Ağbal, "Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide...

Maliye Bakanı Ağbal'dan faiz açıklaması-1

Enver ALAS - İSTANBUL,()
MALIYE Bakanı Naci Ağbal, "Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız" dedi. 
Maliye Bakanı Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ağbal, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Faizlerin aşağıya düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız. 

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