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Maliye Bakanı Ağbal: Beytüşşebap'taki para nakli ile ilgili soruşturma sürüyor

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, ŞIırnak HDP Milletvekili Leyla Birlik'in Beytüşşebap'ta FETÖ'den açığa alınıp dönen Emniyet mutemedinin, Maliye Bakanlığı'ndan İlçe Mal Müdürlüğü'ne gönderilen 639 milyon TL'yi farklı hesaba aktarması...

Maliye Bakanı Ağbal: Beytüşşebap'taki para nakli ile ilgili soruşturma sürüyor
MALİYE Bakanı Naci Ağbal, ŞIırnak HDP Milletvekili Leyla Birlik'in Beytüşşebap'ta FETÖ'den açığa alınıp dönen Emniyet mutemedinin, Maliye Bakanlığı'ndan İlçe Mal Müdürlüğü'ne gönderilen 639 milyon TL'yi farklı hesaba aktarması ile patlak veren vurgun ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan  Ağbal, Maliye ve İçişleri Bakanlığından müfettiş ve uzmanlardan oluşan 4 denetim elemanının yürüttüğü inceleme ve soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi. 
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde FETÖ'den açığa alınıp dönen Emniyet mutemedinin Maliye Bakanlığı'ndan İlçe Mal Müdürlüğü'ne gönderilen 639 milyon TL'yi farklı bir hesaba aktarması ve küçük ilçeye gönderilen bu kadar yüksek meblağdan şüphelenen banka memurunun ortaya çıkardığı vurgun ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağabal'a yazılı soru önergesi vermişti. Bakan Ağbal, HDP'li Birlik'te konu ile ilgili verdiği yanıtta şöyle dedi:
Olayla ilgili Maliye Bakanlığı'nca iki Maliye Uzmanı, İçişleri Bakanlığı'nca bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi olmak üzere 4 denetim elamanı görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili inceleme soruşturma devam etmektedir. Ayrıca konuyla ilgili Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülmektedir."
VURGUN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?
Maliye Bakanlığı'ndan Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon lira,  ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'den açığa alındıktan sonra geri dönen ve para işlerine bakan görevli bir polis memuru Selahattin D. tarafından herhangi bir izin alınmadan yasalara aykırı şekilde Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktarılmıştı. Mutemet Selahattin D., parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gidince banka memuru devasa miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap gibi küçük bir ilçe için ödenek olarak ayrılmasından şüphelenmiş ve işlemi durdurarak Beytüşşebap Emniyet Müdürünü durumdan haberdar etti. Polis kayıplara karaşırken, soruşturma başlatılmıştı. 


 

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