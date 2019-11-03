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Malezyalı ve Yozgatlı hacı 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu

MEKKE'de hac vazifesini yerine getirirken tanıştıktan sonra mektup ve telefon aracılığıyla dostluklarını sürdüren Malezyalı Zakariah Abu Bakar (64) ile Yozgatlı Alaaddin Karadavut (60), 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu. Malezyalı Zakariah...

GENEL 03.11.2019, 10:55
Malezyalı ve Yozgatlı hacı 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu
MEKKE'de hac vazifesini yerine getirirken tanıştıktan sonra mektup ve telefon aracılığıyla dostluklarını sürdüren Malezyalı Zakariah Abu Bakar (64) ile Yozgatlı Alaaddin Karadavut (60), 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu.
Malezyalı Zakariah Abu Bakar ile Yozgatlı Alaaddin Karadavut, 1992 yılında hac vazifesini yerine getirirken Mekke'de tanıştı. Abu Bakar ile Karadavut, geçen süre boyunca mektup ve telefonla görüşerek birbiriyle dostluklarını sürdürdü. Abu Bakar, 27 yıl sonra Kırşehir Belediye'sinin Malezyalı turistler için düzenlediği geziye katıldı. Abu Bakar'ın Kırşehir'e geleceğini öğrenen Karadavut da dostunu görmek için yola koyuldu. Abu Bakar ile Karadavut'un 27 yıllık hasreti Kırşehir'de son buldu. Karadavut'u Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Zakariah Abu Bakar, "Alaaddin Karadavut ile 27 yıl önce hacca gittiğimde tanıştım. 27 yıl sonra buluşmak bizim için mucize gibi bir şey. Kalbim çok hızlı bir şekilde çarpıyor" dedi.
Esnaf olan Alaaddin Karadavut ise, Zakariah Abu Bakar ile hac sırasında mescitte otururken tanıştığını söyledi. Karadavut, "Medine'de mescitte otururken Zakariah'a 'Senin memleketi neresidir' diye sordum. O da 'Ben Malezyalıyım' dedi. Çok güler yüzlü insanlar. Çok az İngilizce, biraz da Arapça konuşuyordum. Kendisiyle el hareketlerimizle anlaştık ve telefon numaralarımızı aldık. O zamanlar sosyal medya yoktu. Arkadaşlarıma çeviri yaparak mektup yazdım, gönderdim. Türkiye'den de çok güzel hediyeler gönderdim. Çok mutlu olmuş. İrtibatımızı hiç kesmedik. O zaman büyük kasetler vardı. Memleketimizle ilgili büyük videolar gönderdim. O da Malezya'dan bana görüntüler gönderdi. Daha sonra dostluğumuz hiç bitmedi. Bana Türkiye'ye geleceğini söyledi. Kendisini gördüğüm için çok mutlu oldum" diye konuştu.

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