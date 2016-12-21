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Malatyalı izciler Allahuekber Dağı'nda şehitleri anacak

MALATYA'da 2010 yılından bu yana faaliyette bulunan Öncü Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye İzcilik Federasyonunun düzenlemiş olduğu ‘Allah-u Ekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na' katılacak. Kamp 22-26 Aralık...

Malatyalı izciler Allahuekber Dağı'nda şehitleri anacak
MALATYA'da 2010 yılından bu yana faaliyette bulunan Öncü Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye İzcilik Federasyonunun düzenlemiş olduğu ‘Allah-u Ekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na' katılacak. Kamp 22-26 Aralık tarihleri arasında Erzurum ili Şenkaya ilçesi Gaziler Köyü'nde gerçekleştirilecek.
Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Cengiz Uğur, bu yıl düzenlenecek olan Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na Malatya adına 10 izci lideriyle katıldıklarını söyleyerek cümlelerin şöyle devam etti:
"Faaliyette izci liderlerimiz kampın birinci gününde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek Allahuekber Şehitleri Anma Konferansı ve akabindeki fener alayı yürüyüşü ile yapılan anma etkinliklerine katılacak. Kampın devamında ise, Gaziler Köyü'nde gerçekleştirilen anma programına katılacak. Karskapı Şehitliğinde dua, toplamda 20 kilometrelik Allahuekber Dağı yürüyüşü, geceleri çadırlarda konaklama, Yasin-i Şerifler ve Mevlit programları ve kapanış töreni dahil pek çok etkinliklerle izci liderleri ecdadını yad edecek. Kampa Türkiye'nin yanı sıra Irak, Kosova, Suriye, Filistin, Kerkük, Lübnan ve Bosna Hersek'ten gelen dünya izcilerinin de katılımı bekleniyor."
Başkan Uğur, 1914-15 yılındaki ağır kış koşullarında şehit olan 90 bin ecdadın, 102'nci yıldönümünde izci liderleriyle yaşayarak ve dualarla yâd edeceklerini söyledi.

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