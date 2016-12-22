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Malatya’da kardan kapanan yollar açılıyor

Mikail PELİT/MALATYA, ()-  MALATYA'da dün başlayan etkili kar yağışı sonrası kapanan 70 mahalle yolundan 55'i ulaşıma açıldı. Dün hafif ve orta şiddette yağan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken,...

Malatya’da kardan kapanan yollar açılıyor

Mikail PELİT/MALATYA, ()-  MALATYA'da dün başlayan etkili kar yağışı sonrası kapanan 70 mahalle yolundan 55'i ulaşıma açıldı.
Dün hafif ve orta şiddette yağan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, Malatya genelinde 70 kırsal mahallenin bin km uzunluğundaki yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte tuzlama ve temizleme çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale ve Kuluncak ilçelerinde kapalı 70 mahalle yolundan 55'ini ulaşıma açtı. 15 mahallenin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.
ACİL HASTA İÇİN YOL AÇILDI
Gece boyunca kapanan yolları ulaşıma açmak için büyük çaba sarfeden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 112 Acil Servis’e eşlik etti. Hekimhan’ın Kurşunlu mahallesinde acil bir hasta olduğu bilgisi üzerine, Kurşunlu mahallesinde yolu kısa sürede ulaşıma açarak, 112 ambulanslarına öncülük eden Büyükşehir ekipleri, hastanın 112 acil ambulansla alınarak, Malatya’ya getirilmesine yardım etti.

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