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Malatya'nın her köşesine seyyar fotoğraf stüdyosu

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nce kentte kurulan fotoğraf stüdyoları, yoğun ilgi görüyor. Çeşitli noktalara yerleştirilen ve 1 lirayla çalıştırılan seyyar stüdyolarda çekilen fotoğraflar, anında karta basılarak,...

Malatya'nın her köşesine seyyar fotoğraf stüdyosu

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nce kentte kurulan fotoğraf stüdyoları, yoğun ilgi görüyor. Çeşitli noktalara yerleştirilen ve 1 lirayla çalıştırılan seyyar stüdyolarda çekilen fotoğraflar, anında karta basılarak, sahibine teslim ediliyor. 
Malatya'daki seyyar fotoğraf stüdyosu, kent sakinlerinin ilgisinin ölçülmesi için Kernek Meydanı, Sanat Sokağı ve Abdullah Gül Parkı başta olmak üzere bazı noktalara kuruldu. Seyyar stüdyo, 1 lira atılınca, 10 saniye içinde fotoğraf çekiyor. Çekilen fotoğraflar da anında karta basılıyor. Seyyar fotoğraf stüdyosunu kullananlar, hem ucuz olması hem de fotoğrafı hemen alabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Turgut Özal Tabiat Parkı'na da kurulan seyyar fotoğraf stüdyosu, düğün öncesi fotoğraf çekiminde kullanıldı. Arkadaki manzaraya göre konulan makine, yüz algılıyor, otomatik netliyor ve ışığı ortam ışığına göre ayarlıyor.
Seyyar fotoğraf stüdyosunun teknik sorumlusu İrfan Acar, gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, "Çok aktif olarak çalışıyoruz. Makineye 1 lira atıyorsunuz, 10 saniye sonra kendinizi ekranda görüyorsunuz. Ona göre, ayarlıyorsunuz kendinizi ve 10 saniye sonra anında fotoğrafınızı veriyor. Vatandaşın ilgisi bayağı yoğun. Geçen 23 Nisan'dan dolayı 700 kapasitesi olan bu makine 1 günde doldu. Çok yoğun ilgi var ve çok net çıkarıyor. Fotoğraf kalitesi olarak çok güzel" dedi.
İrfan Acar, gösterilen ilgi dolayısıyla kentin diğer noktalarına da seyyar stüdyo kurulacağını söyledi. 

FOTOĞRAFLI

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