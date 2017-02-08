Malatya MÜSİAD’da deprem

Mikail PELİT/MALATYA, () - MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanlığı görevine 26 ocak günü yapılan kongrede seçilen Hüseyin Alan, genel merkez tarafından görevden alındı.

26 Ocak’ta gerçekleştirilen ve 2 adayın yarıştığı MÜSİAD Malatya Şubesi'nin 16.Olağan Kongresi sonrasında yönetim kurulu başkanlığına İşadamı Hüseyin Kalan seçilmişti. Ancak MÜSİAD Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda Alan’ın başkanlıktan alındığı öğrenildi. Genel merkezin kararı doğrultusunda MÜSİAD Malatya şubesinin yeniden bu ay kongreye gideceği öğrenildi.

MÜSİAD’da yıllardır süregelen seçim süreçlerinde kongre öncesi yapılan temayül yoklamasında birinci çıkan kişi ile kongreye gidiliyordu. Malatya Şubesi’nde de yapılan temayül yoklamasında işadamı Hüseyin Apak’ın birinci geldiği ancak buna rağmen Hüseyin Alan’ın MÜSİAD Genel Merkezine rağmen seçimlerde aday olduğu bu nedenle de genel merkezin bu şekilde bir karar aldığı belirtildi.