Malatya merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA 8 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA 8 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla...
31 Aralık 2016 Cumartesi 18:17
Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA 8 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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