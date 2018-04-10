Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam edildi (3)

VAROL: VATANDAŞLARA ATEŞ AÇILMASI YÖNÜNE EMİR ASILSIZ

Malatya'daki Kalkışma Davası'nın 10'uncu duruşmasının ikinci oturumunda Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan esas hakkında savunmasını yapan 2'nci Ordu Dönemin Harekat Başkanı Piyade Kurmay Albay Erkan Varol, "Benim gelecek mesajdan haberim yoktu. Sıkıyönetim mesajı Genelkurmay'dan 23.00'den sonra geldi. Mesajlar geldi. Çıktı alındı ve bana getirildi. Bende amirim Serdar Sevgili'ye verdim" dedi.

Piyade Kurmay Albay Varol, savunmasında, O gece 22.00 civarında izne ayrılan Kurmay Başkanı Avni Angun'un kendisini aradığını, Malatya'da bir şey olmadığını söylediğini ifade ederek, "Beni aradığı saatte hiçbir mesaj gelmemiş, hareketlilikte yoktu. Gelen mesajları teknik olarak görmeme imkanım yok. O gece amirim olan Mustafa Serdar Sevgili ve Avni Angun'dan emir almadım, kendi aslarıma da darbeyle ilgili hiçbir emir vermedim" diye konuştu.

VAROL: SIKIYÖNETİM EVRAKIYLA BENİM HİÇBİR ALAKAM YOK

Varol, darbeden haberinin olmadığını ve gelecek mesajları beklemediğini savunarak, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Benim gelecek mesajdan haberim yoktu. Sıkıyönetim mesajı Genelkurmay'dan 23.00'dan sonra geldi. Mesajlar geldi, çıktı alındı ve bana getirildi, bende amirim Serdar Sevgili'ye verdim. Bu tür mesajlarda olağanüstü terör saldırılarında alınacak tedbirler olduğu için Serdar Sevgili'ye verdim. Bir as olarak amirime mesajı verdim. Sıkıyönetim evrakıyla benim hiçbir alakam yok. Sıkıyönetim mesajını ne sordum ne de haberim var kaldı ki en son gören kişi benim. 2'nci Ordu Harekat Başkanı olarak üzerimde bir Tuğgeneral, Tümgeneral ve Orgeneral var, emir verecek konumda olmadığım açıktır."

VAROL: VATANDAŞLARA ATEŞ AÇILMASI YÖNÜNE EMİR ASILSIZ

Orduevi önünde toplanan vatandaşlara ateş açılması yönüne emir verdiği iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Varol, "15 Temmuz akşamında harekat merkezinde bulunduğumda Ayşe Şahin, telefonla ayarak, orduevine takviye birlik istedi. 'Halkın kendilerini linç edeceğini, kameraları kırdıklarını' ağlamaklı bir şekilde iletti. Bende 'sakin olmasını, askerleri kışkırtmamasını' istedim, olay bundan ibarettir. Nöbetçi subay Ayşe Şahin'in harekat merkezini araması tuhaftır. Ordu evi ile ilgili iddialar asılsızdır" diye konuştu.

ERGÜN: KOKTOD BİRLİKLERİNİN HAZIRLANMASI YÖNÜNDE EMİR VERMEDİM

Davanın duruşmasının 2'nci oturumunda esas hakkında savunma yapan dönemin Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Alay Komutanı Albay Mehmet Ergün, kalkışma gecesi kışlaya dönerek emir komutayı almadığını savundu.

Tutuklu bulunduğu Rize E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla esas hakkında savunmasını yapan Ergün, KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) birliklerinin hazırlanması yönünde emir vermediğini savunarak, "O gece kışlaya hiç kimseyi çağırmadım. Kendi ekibimde yok. Emir komutayı almadığımı çok net şekilde ortaya koyduk " beyanında bulundu.

Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kimseyle görüşmediğini ifade eden Ergün, savunmasında şunları söyledi:

"22.40'da mesaj harekat yıldırım öncelikli olağanüstü bir mesaj geldi. Yılda bir kere gelir ya da gelmez. Mesajın çok gizli olmasından farklı olarak harekat yıldırımlı olmasıdır. Böyle bir mesajı 'bildirmeme gerek yok' desem komik duruma düşerim. 22.40'da mesaj elektronik olarak muhabere merkezine geldi. Kaba bir incelemeden sonra (Kışla Nöbetçi Amiri Yarbay) Sinan Babaçoğlu, 'alay komutanını arayalım' diyor. Ben de 'ara, çok önemli bir mesaj' dedim. Kendisine, 'bu mesajı ara haber ver' dedim. Telefonla bir görüşme yaptı. 'Komutanım hemen alaya gelin' dedi ama mesajdan ayrıntılı bahsetmedi."