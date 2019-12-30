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Malatya'da yeni yıl hazırlıkları
MALATYA, yılbaşına hazırlandı. Kentin işlek caddelerindeki mağazalar süslendi, ışıklandırıldı. 2020'ye girmeye saatler kala Malatya'da, mağazalar ve işyerleri süslenip, ışıklandırıldı. 'Mutlu Yıllar Malatya 2020' yazısının...
GENEL 30.12.2019, 11:35
MALATYA, yılbaşına hazırlandı. Kentin işlek caddelerindeki mağazalar süslendi, ışıklandırıldı.
2020'ye girmeye saatler kala Malatya'da, mağazalar ve işyerleri süslenip, ışıklandırıldı. 'Mutlu Yıllar Malatya 2020' yazısının yer aldığı kentte, vatandaşlar Milli Piyango bayilerine akın etti.
Rengarenk alış veriş merkezleri ise doldu taştı.
2020'ye girmeye saatler kala Malatya'da, mağazalar ve işyerleri süslenip, ışıklandırıldı. 'Mutlu Yıllar Malatya 2020' yazısının yer aldığı kentte, vatandaşlar Milli Piyango bayilerine akın etti.
Rengarenk alış veriş merkezleri ise doldu taştı.
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