Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Mikail PELİT/MALATYA, () - YAZIHAN ilçesinde polisin yaptığı operasyonda satışa hazır 653 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yazıhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 49 paket satışa hazır vaziyette toplam daralı ağırlığı 653 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken kent genelinde uyuşturucu madde ve tacirlerine yönelik kararlı mücadelenin halktan alınan destekle artarak devam edeceği ifade edildi.

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