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Malatya'da 'ulaşım' eylemi

MALATYA'da mahallelerine minibüs gelmediği için mağdur oldukları söyleyen vatandaşlar büyükşehir belediyesi önünde eylem yaptı. Yıldıztepe Mahallesi'nde oturan bir grup vatandaş, minibüslerin mahallenin içine giremediğini ve yürümek...

Malatya'da 'ulaşım' eylemi
MALATYA'da mahallelerine minibüs gelmediği için mağdur oldukları söyleyen vatandaşlar büyükşehir belediyesi önünde eylem yaptı.
Yıldıztepe Mahallesi'nde oturan bir grup vatandaş, minibüslerin mahallenin içine giremediğini ve yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur olduğunu belirten kalabalık adına konuşan mahalle muhtarı Bayram Alışık, konuyu daha önce defalarca yetkililere ilettiklerini ancak bir çözüm bulunmadığı için eylem yaptıklarını söyledi. Daha önce minibüslerin mahallenin içinden geçtiğini ancak çevre yolu düzenlemesinden sonra tali yolların iptal edilmesiyle bu uygulamanın sona erdirildiğini belirten Alışık, "Yolda inen ve evlerine yürümek zorunda kalan insanlarımız kazayla burun buruna kalıyor. Daha önce 3 vatandaşımız bu sebepten dolayı yaşamını yitirdi, çok kişi de yaralandı" dedi. 
Basın açıklamasının ardından kalabalıktan seçilen heyet Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ile görüştü. Mahalle muhtarı Alışık, tek isteklerinin biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu kaydetti.

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