Malatya'da tarihi bina, 'Kent Müzesi' oluyor

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak yapılan ve uzun yıllar askerlik şubesi olarak hizmet verilen tarihi bina, Battalgazi Belediyesi'nce restore ediliyor. Restorasyonu 1 yıllık çalışma sonunda bitme aşamasına gelen 2 katlı tarihi binada, mart ayında açılışın yapılmasıyla 'Kent Müzesi' olarak hizmet verilmeye başlanacak.

Kente Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan, Vali Konağı ve Hastane Caddesi yol ayrımında yer alan, 625 metrekare olan, zemin katında 4 sütunlu giriş revakı ve 2 katlı 24 odası bulunan binada, Askerlik Şubesi olarak hizmet verildi. Binada, 1947 ve 1997 yıllarında onarım yapıldı. Kente yeni askerlik şubesinin yapılmasının ardından tarihi bina, 2015'te Milli Savunma Bakanlığı'nca Battalgazi Belediyesi'ne devredildi. Tarihi binada geçen yıl başında restorasyon çalışması başlatan belediye tarafından 2,5 milyon lira harcandı. Bina, eski ihtişamına kavuşturuldu. Ahşap ve kerpiç kısımları ortaya çıkarılarak, cam duvarlarla çevrilen, giriş kapısının üstünde sütunlara oturtulan balkon ise camdan yeniden yapıldı. Tarihi binada, mart ayında restorasyonun tamamlanmasıyla 'Kent Müzesi' olarak hizmet verilecek. Binada hediyelik eşya ofisi, 'kent belleği' dijital arşiv odası ile tarihi materyallerin yer aldığı sergi odaları bulunacak.

'ONLARIN HATIRASINI CANLANDIRACAK'

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Gürkan, Malatya'da Türkiye'nin ilk 'Mahalle Müzeleri' kavramını gündeme getirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Mahallelik kavramıyla birlikte ilk 'Mahalle Müzesi'ni açtık, 'Sanatlar Müzesi'ni açtık, 'Hamam Müzesi'ni açtık ve şimdi de mart ayının başında 'Kent Müzesi' dediğimiz şehir müzesi açacağız. Şehir müzesi de hakikaten Osmanlı'nın son dönemlerinde redif alma (asker alma) yeri, diye tespit edilen ve yapılan taş bina olan kendi içinde de yapılış itibarıyla bir müze hüviyeti taşıyan taşıyla ahşabıyla ve kerpiç mimarisiyle gerçekten de binanın kendisi bir müze hüviyetindedir. Bu müze hüviyetinde olan bu binanın içinin Malatya'daki geçmiş yaşanmışlıkların, günümüzde yaşayanların ve kentin tarihiyle kültürüyle gelenekleriyle görenekleriyle sanat adamlarıyla devlet adamlarıyla bilim adamlarıyla ilim adamıyla ve onların hatırasını canlandıracak askerlerden aldığımız kışla olması hasebiyle de Malatya'daki özellikle ilk asker olgusunun sergileneceği bölümler olacak. Diğer taraftan da Hititlerden tutun günümüzdeki etnografi anlamında kullanılan veya geçmişte bizim yaşanmışlıklarımız olan ve bugün teknolojinin karşısında yenik düşmüş olan insanların hayatını kolaylaştıran materyallerle müzenin ilgili bölümünde sergilenecektir."

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