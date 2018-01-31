Malatya'da süper mavi kanlı ay tutulması

AYIN her zamankinden parlak, daha büyük ve kırmızı görüldüğü Süper Mavi Kanlı Ay, Malatya'da kısmen izlenebildi.Kanlı ay, kentin yüksek kesimlerinde merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte ay, saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. Kentin bir çok yerinden meraklı gözlerle kanlı ayı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip video kaydı yaptı.

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