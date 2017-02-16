Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklama

MALATYA'da sürdürülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden görevlerinden ihraç edilen 1 öğretmen, 1 polis memuru ve 3 özel okul öğretmen, sevk edildiği çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 polis memurunun da Malatya'da yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan, Arguvan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolünde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari olarak aranan ve daha önce FETÖ/PDY'ye ait özel okullarda görev yapan 1 öğretmenin de yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada son olarak soruşturma kapsamında Malatya'dan 1 iş adamının da gözaltına alındığı belirtildi.