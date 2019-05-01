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Malatya'da, 1 Mayıs kutlandı

MALATYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yüzlerce kişinin katılımıyla davul zurna eşliğinde, halaylarla kutlandı.  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş...

Malatya'da, 1 Mayıs kutlandı
MALATYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yüzlerce kişinin katılımıyla davul zurna eşliğinde, halaylarla kutlandı. 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Ellerinde pankartlar ve dövizler bulunan işçilere siyasi partiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kalabalık, davul zurna eşliğinde Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na yürüdü.
Alana polisler tarafından üst aramasından geçirildikten sonra alınan yüzlerce kişi, halaylar çekip, şarkılar söyleyerek 1 Mayıs'ı kutladı.

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