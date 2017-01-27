Malatya beyaza büründü

MALATYA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, trafikte aksamalar yaşandı.Malatya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıkıp kartopu oynadı. Trafikte ise kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken, belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için aralıksız çalıştı, buzlanmaya karşı tuzlama yaparak önlem aldı. Trafik ekipleri, kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği, hava sıcaklığının ise eksi 15 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

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