İSTANBUL, () - Uzman Klinik Psikolog Haydeh Faraji, kozmetik kullanımının sosyal görünüşü manipüle etmenin erişilebilir ve en güçlü yollarından biri olduğunun vurgusunu yaparak “Makyaj bir öz tedavi girişimi” dedi.

“MAKYAJIN POZİTİF ETKİ ALANI SINIRSIZ”

Kadınlar için nasıl göründüklerinin büyük bir önem taşıdığını belirten Faraji, “Kadınlar görünüşlerini değiştirmek ve diğer bireylerde yarattıkları sosyal algıyı manipüle etmek için pek çok yola başvurabiliyorlar. Makyaj da tarih boyunca bu yolların birisi oldu. Makyaj yapmanın hem özgüveni hem de sosyal algıyı etkilediğini ve makyajın kadının hem kendisini hem de başkaları tarafından pozitif değerlendirilmesiyle ilişkili olduğunu artık biliyoruz ancak şaşırtıcı olan pozitif etki alanlarının çokluğu ve belki de sınırsızlığı” diye konuştu.

“MAKYAJ YAPANLARIN DAHA POPÜLER OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR”

Katılımcılarına gösterilerin fotoğrafları kişilik özellikleri ve karakterle ilişkilendirmelerinin istendiği çalışmalarda şaşırtıcı sonuçlar elde edildiğini anlatan Faraji, “Katılımcılar makyaj yapmış olan yüz resimlerinin sahiplerini daha temiz, daha derli toplu, daha kadınsı ve daha çekici olarak nitelendirmekle birlikte aynı zamanda bu kişilerin daha güvenilir, daha sosyal, daha ilgili, daha kibar, daha özgüvenli, daha organize, daha popüler olduklarını düşünüyor. Yine benzer çalışmalarda makyaj yapmış olan kadın fotoğraflarındaki kişilerin daha olumlu karakter özellikleriyle ilişkilendirildikleri, daha yüksek statülü ve hatta bu kişilerin daha mutlu ilişkiler ve daha tatmin edici bir hayata sahip olarak algıladıkları görülüyor. Sadece değerlendiriciler değil değerlendirilecek olan katılımcılar da makyajlı fotoğraflarının daha fazla beğenileceği ve daha yüksek puanlar verileceği görüşüne sahip” dedi.

“DÜŞÜK ÖZGÜVENLİ BİREYLER KOZMETİK ÜRÜNLERDEN YARDIM ALIYOR”

Makyaj yapmanın özgüveni olumlu yönde etkilediğini belirten Faraji, “Ancak sanılanın aksine makyaj her zaman yüksek özgüvenin bir göstergesi olmayabiliyor. Yapılan çalışmalarda düşük özgüvenli bireylerin bir ‘öz tedavi’ girişimi olarak kozmetik ürünlerden yardım aldıkları görülüyor” dedi.

“MAKYAJ GÜNLÜK HAYATTA BİR MASKE”

Genel görüşün aksine makyaj yapmanın ‘her zaman’ ilgi çekme isteğiyle doğrudan ilişkili olmadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Uzman Klinik Psikolog Haydeh Faraji, “Kişilik özellikleri ve makyaj yapma davranışını inceleyen çalışmalar içe dönük kişilik özelliklerine sahip olanların daha çok makyaj yapan grupta olabildiğini gösteriyor. Bu kişiler dikkat çekmekten çok bir çeşit savunma mekanizmasıyla dikkati yönetmek için makyaj yapıyor ve makyajı günlük hayatta kabul gören bir ‘maske’ olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.