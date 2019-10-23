MAKÜ'de biniş giyme töreni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) akademik unvan alan öğretim üyeleri için biniş töreni düzenlendi. Törende akademik teşvik değerlendirmesinde ilk üç dereceyi elde eden öğretim üyelerine ödülleri de verildi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yeni kurulmuş bir üniversite değil, gençlik döneminde bir üniversite olduğunu belirtti. Korkmaz, Şu anda ordumuz, Mehmetçiklerimiz ülkemizin geleceğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için sınır ötesinde bir harekat için konuşlanmış durumda, eli tetikte bekliyor. Bir güvenlik mücadelesi yürütülüyor ancak bunu bilim, ekonomi, sanayi, teknoloji, toplumsal gelişim gibi diğer ayaklarıyla desteklersek sanırım çok daha gelecekten umutlu olabiliriz dedi.

Üniversitede yaklaşık 35 bin öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Rektör Korkmaz, Bunun dışında akademisyenlerimizin yapmış oldukları değişik bilimsel projelerle Türkiye'de son yıllarda önemli bir ivme elde etmiş ve bu da ulusal düzeydeki bir takım göstergelere de yansımış durumda ve yansımaya devam edecek. Hocalarımız gece gündüz demeden bölgesel kalkınma odaklı projemizde durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin toplumsal sorumluluk, akademik Ar-Ge anlamında önemli çalışmalar yaptığını artık söyleyebiliyoruz diye konuştu.

Rektör Korkmaz'ın konuşmasının ardından akademik aşama kaydeden 23 profesör, 33 doçent ve 71 doktor öğretim üyelerine binişleri giydirildi. Akademik teşvik ödülü alan öğretim üyelerine de ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.