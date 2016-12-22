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Makilik alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'daki makilik alanda başlayan yangın tarım arazilerine de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmede güçlük çekti. Gümüşlük Mahallesi Dereköy Mevkii'ndeki...

Makilik alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'daki makilik alanda başlayan yangın tarım arazilerine de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmede güçlük çekti.
Gümüşlük Mahallesi Dereköy Mevkii'ndeki makilik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, bölgeye yol bulunmaması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekildi. İtfaiye ekipleri ve çevrede bulunanlar, kürek ve çalılarla alevler ilk müdahaleyi yaptı. 1 saat içinde alevler rüzgarında etkisiyle yaklaşık 15 hektarlık bir alana yayıldı. Tarım arazilarine de sıçrayan yangın Turgutreis ve İslamhanelerini dumanlar altında bıraktı. Tepeleri atlaya atlaya ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine 500 metre kadar yaklaşması nedeniyle jandarma güvenlik önlemlerini arttırdı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi alevleri müdahaleyi güçleştirdi. Yangını ihbar eden 35 yaşındaki Selçuk Tarım, "Alevler bir noktadan başladı. Hemen itfaiyeye haber verdik ama alevler hızla büyüdü. Bölgede çok rüzgar var. Bir noktadan başlaması ya anız ya da çöpleri yakmak isterken yangına neden olunduğu ihtimalini güçlendiriyor" dedi.
Yangına halen Bodrum Belediyesi'ne ait üç itfaiye aracı ile orman işletme şefliğine ait ekipler müdahale ederken jandarma yangının çıkış nedenini araştırıldığını bildirdi.

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