banner314

banner325

Son Dakika

Makatına kompresörle hava basılan gencin iç organları zarar gördü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, Hikmet Y. (17), şakalaştığı 2 arkadaşı tarafından makatına kompresör ile hava basılması nedeniyle hastanelik oldu. İç organlarından bazıları zarar gören Hikmet Y., yapılan ameliyatın ardından 20 gün...

GENEL 08.11.2019, 16:28
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, Hikmet Y. (17), şakalaştığı 2 arkadaşı tarafından makatına kompresör ile hava basılması nedeniyle hastanelik oldu. İç organlarından bazıları zarar gören Hikmet Y., yapılan ameliyatın ardından 20 gün sonra taburcu edilirken, şakayı abarttıklarını ileri sürüp, şikayetçi olduğu 2 arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hikmet Y. ve ailesi, şüphelilerin serbest kalmasına tepki gösterdi.

Lise öğrencisi Hikmet Y., 7 Ekim'de okul çıkışı, staj yaptığı Selendi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yolda lastiği patlayan Hikmet Y., tamir ettirmek için yakındaki arkadaşı E.K.'nin (16) babasına ait lastik tamircisine gitti. Hikmet Y., burada babasının yanında çalışan arkadaşı E.K. ile lastiği tamir edip, bir yandan da sohbet ederken yanlarına ortak arkadaşları N.K. (16) de geldi. 3 arkadaş, bir süre sonra birbirleri ile şakalaşıp, güreşmeye başladı. Güreşirken Hikmet Y.'nin üzeri toz oldu. E.K., kompresör ile hava tutarak Hikmet Y.'nin üzerindeki tozu temizlemek istedi. Ancak, basıncın az olması üzerine E.K., kompresörün ucuna basıncı artırmak için 5 santimetrelik bir aparat taktı. Bu sırada iddiaya göre arkadaşları Hikmet Y.'yi bir anda yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Ardından da E.K., Hikmet Y.'nin makatına kompresör ile hava bastı. Vücudu basılan hava nedeniyle şişen ve iç organları zarar gören Hikmet Y., fenalaştı.

MÜŞTERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Panikleyen arkadaşları acı içinde kıvranan Hikmet Y.'ye yardım etmeye çalışırken, bu sırada dükkana bir müşteri geldi. Durumu fark eden müşteri Hikmet Y.'yi otomobiline alıp, Selendi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahale sonrasında durumu ağır olan Hikmet Y., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Bağırsakları ve bazı iç organları zarar gördüğü belirlenen Hikmet Y., burada yaklaşık 7 saat süren ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 4 günü yoğun bakımda olmak üzere 20 gün hastanede yatarak tedavi gören Hikmet Y.'nin mesanesi bir torba ile dışarı alınarak, taburcu edildi. Yeşilkula, 3 ay sonra mesanesinin tekrar yerine alınması için bir ameliyat daha geçireceği belirtilip, taburcu edildi. Hikmet Y. ve yakınlarının şikayetçi olması üzerine E.K. ve N.K. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'ŞAKAYI, EŞEK ŞAKASINA ÇEVİRDİLER'

Arkadaşlarının şakayı abartıp, 'eşek şakasına çevirdiğini belirten Hikmet Y., "Hastaneye kaldırıldığım sırada, kompresör ile makatıma hava basan arkadaşım E.K., "'İfadende, 'Tost yedim, zehirlendim de. Hava bastığımı söyleyip, benim başımı yakma' dedi. Ama ben kendilerinden şikayetçi oldum. Biri elimi tutarken, diğeri zorla hava bastı. Yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum. Asker olmak istiyordum, hayallerim yıkıldı. Gençliğimi yaktılar. Ben bunları yaşarken onlar elini kolunu sallayarak dışarda geziyorlar. Onları öyle gördükçe psikolojim daha da bozuluyor" dedi.

'ÇOCUĞUMUN DA BENİM DE HAYALLERİMİ YIKTILAR'

Çocuğunun da kendisinin de hayallerinin yıkıldığını belirten Dudu Y. ise "Bugün benim çocuğuma bunu yapanlar, yarın başkalarının çocuğuna da yapar. Benim yüreğim yandı, başkalarının ki yanmasın. Olayın sorumluları rahatça ortalıkta gezerken, benim çocuğumun hayatı bitti. Gereği neyse yapılması için tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Oğlum artık okuluna gidemiyor, eskisi gibi dışarı çıkıp, gezip, dolaşamıyor" dedi.

Adalet isteyen baba Kamil Y. de "Hayvanların bile hakkı varken benim oğlumun yok mu? Oğlumu bu hale getirenler neden serbest? Neden tutuklanmıyor?" dedi.

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 17:59
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5