Makam şoförü gaza bastı, eski Bakan 95 radar cezası yedi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçim döneminde sivil plakaya çevrilen makam aracıyla çalışma yapan Tarım eski Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na şoförünün aşırı hız yapması nedeniyle ceza kesildi. Çavuşoğlu'nun bulunduğu aracın 95 kez radara girdiği belirlenerek, 30 bin TL ceza verildi.

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçimler nedeniyle uygulanan seçim yasakları döneminde, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çalışmaları için iki araç kullanmaya başladı. Yasaklar nedeniyle plakalar sivile çevrildi. Seçim çalışmalarına yetişmek için hız yapan Çavuşoğlu'nun şoförü, "Nasıl olsa makam araçlarına ceza yok" düşüncesiyle radarlarda duraksamadı.

POLİS GENEL MÜDÜRÜ YASALARI HATIRLATTI

Radar sisteminden cezalar Polis Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine düştü. İlgili birimler de, 95 radar cezasını Bakanlığa gönderdi. Cezaların ödenmesini istedi. Bakanlıktan gelen karşı yazıda ise 'makam araçlarına ceza yazılamayacağı' belirtildi ve cezaların iptal edilmesi istendi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Bakanlığa bizzat cevap yazısı yazarak, yasaları hatırlattı ve 'sivil plakalı araçların cezalarının iptal edilmeyeceğini' belirtti. Manavoğlu, seçim dönemlerinde makam araçlarının kullanımının yasak olduğunu kaydetti.

GEREKİRSE CEZALARI ÖDERİM

'ya konuşan Nazım Çavuşoğlu 'makam araçlarının ceza yemediğini' savundu ve "Eğer cezalar ödenecek deniyorsa, şoför değil, ben öderim" dedi.

KKTC medyasının da manşet olarak verdiği haberde; "Bakanlığa ait iki sivil plakalı aracın seçim yasakları içerisinde belki de özel işler için kullanılmasının yanı sıra daha ciddi bir skandal imza atılarak cezalar silinmek istendi" ifadeleri kullanıldı.



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