Mahyalar İstanbul'u aydınlattı

Akın ÇELİKTAŞ- Murat DELİKLİTAŞ/İstanbul, ()- RAMAZAN ayı ile birlikte camiler de mahyalarla donatıldı. İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Başta Eyüp Sultan, Sultanahmet Camii olmak üzere tüm camilerde yakılan mahyalarda Ramazan ayının önemine değinildi.

