Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kaya sansarı doğaya salındı

YİYECEK ararken girdiği Iğdır Üniversitesi'nin Suveren Yerleşkesi'nde bir binada mahsur kalan kaya sansarı kurtarıldı. Muayenesinde sağlıklı olduğu belirlen sansar, doğal hayata döndü.Yiyecek bulmak için girdiği Iğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesi'nde mahsur kalan kaya sansarı, görevliler tarafından kurtarıldı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilen kaya sansarının oldukça sağlıklı olduğu tespit edildi. Uygun bir ortama alınarak karnı doyurulan kaya sansarı, gündüz alındığı ortama bırakıldı.Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, kaya sansarını kurtararak doğal hayata katkıda bulunan Iğdır Üniversitesi'nden Bayram Tokkaya, Ali Ekber Aydemir ve Serkan Yılmaz’a teşekkür etti. Türkoğlu, "Memeliler sınıfından etçil olan Kaya Sansarı, Kedilere benzer uzun ve ince bir vücudu, tüylü kuyruğu vardır. Boyları 40–50 santimetre, ağırlıkları 2 kilo kadardır. Gündüzleri uyur geceleri avlanırlar. Sağlık durumu gayet iyi olan kaya sansarını, doğaya kazandırmak mutluluk verici" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI