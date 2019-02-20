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Mahsur kalanlara yardım için paletli kar aracı yaptı 

KONYA'nın 1500 rakımlı Hadim ilçesinde oturan çapa motoru tamircisi Osman Karaca, ağır geçen kış aylarında kullanmak için paletli kar aracı yaptı. Karaca, 'patpat' tabir edilen tarım aracının motoru ile hurdaya çıkan parçalardan...

Mahsur kalanlara yardım için paletli kar aracı yaptı 
KONYA'nın 1500 rakımlı Hadim ilçesinde oturan çapa motoru tamircisi Osman Karaca, ağır geçen kış aylarında kullanmak için paletli kar aracı yaptı. Karaca, 'patpat' tabir edilen tarım aracının motoru ile hurdaya çıkan parçalardan 1 ayda imal ettiği kar aracını hem kendi ihtiyaçları için hem de ulaşımın kapandığı dönemlerde vatandaşlar için kullanacak.
Hadim ilçesi, Batı Toros Sıra Dağları'nın doğu kısmındaki Taşeli Platosu'nun tepeleri arasında  bulunan dar vadiler üzerinde kurulu. Eskiden belde statüsünde olan 2700 nüfuslu Balcılar Mahallesi'nde oturan, evli ve 3 çocuk babası Osman Karaca'nın(34) yaşadı bölgede yine dik ve engebeli arazi yapısına sahip.  1500 rakımlı bölgede ağır geçen kış şartlarında yaşamın çok zorlanmasından bunalan Karaca, paletli kar aracı yaptı.  Kış aylarında zaman zaman yolların kapalı olduğunu söyleyen Karaca, kar aracını hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de herhangi bir olay sonrası mahsur kalanlara yardım edebilmek için yaptığını belirtti.  8 bin TL'ye mal olan paletli kar aracını 1 ayda yaptığını ifade eden Karaca, şunları söyledi:
''Kış aylarında hava şartlarından dolayı hiçbir yere gidemiyoruz. Hiçbir işimizi yapamıyoruz. Araçların gidemediği yerlere gidebilmek için araçlardan çıkan parçaları söküp, tamirlerini yapıp kar aracına dönüştürdüm. Hem kendi ihtiyaçlarım için hem de mahsur kalanlar için kullanacağım. Amacım vatandaşlara hizmet etmek.''     
Osman Karaca, daha önce yaptığı bir başka aracı ise bölgede elektrik hattı bakım ve onarım  işini yapan şirkete 2 yıllığına kiraladığını belirtti.

​FOTOĞRAFLI

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