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Mahsur kalan yavru keçiyi AKUT kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, sarp kayalıklarla çevrili dağda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün öğleden sonra, Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki kırsal...

Mahsur kalan yavru keçiyi AKUT kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, sarp kayalıklarla çevrili dağda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün öğleden sonra, Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'nde bir çiftçinin yavru keçisi 40 metre yükseklikteki yamaçta mahsur kaldı. Keçi sahibinin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine AKUT Marmaris Ekibi harekete geçti. Olay yerine giden beş kişilik ekip, sarp kayalıklarla çevrili alana kurdukları iki farklı ip istasyonuyla keçinin yanına ulaştı. Ekip, üç gündür mahsur kaldığını için zayıf düşen yavru dişi keçiyi bulunduğu yenden kurdukları ip sistemi ile yere indirererek, kurtardı. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonunda keçi sahibine teslim edildi. AKUT ekipleri, son iki yılda 17 keçinin Turgut Köyü çevresinde bulunan sarp kayalıklardan kurtarıldığını bildirdi.

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