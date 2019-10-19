Mahsur kalan inek için 2 gün uğraştılar, 5 kilometre yol açtılar ama kurtaramadılar

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde, düştüğü dere yatağında 4 gün mahsur kalan ve 5 kilometrelik yol açılarak bulunduğu yerden çıkarılan inek, bacağında oluşan kırıklar nedeniyle murdar olmaması için sahibince kesildi. İl Özel İdare ekiplerinin kurtarmak için 2 gün çaba gösterdiği ineğin sahibi Hüseyin Okyay, hayvanı görüştüğü veterinerin tavsiyesi üzerine kesmek zorunda kaldığını belirterek, "Çok üzüldük ama yapacak bir şey de yoktu. Yoksa hayvan murdar olacaktı. Devletimize, yardıma gelen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Hamamözü ilçesi Yemişen Köyü’nde yaşayan 5 çocuk babası Hüseyin Okyay (75), bir hafta önce kendisine ait ineklerini otlatmak için çobana verdi. Okyay, akşam saatlerinde kendisine teslim edilen sürüdeki ineklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine hayvan sahibi, çobanla birlikte köy çevresinde kayıp ineği aramaya başladı. Okyay, 2 günlük aramanın ardından ineğini köye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Kızıl Kilise mevkisinde dere yatağı içinde buldu. Kayalık alanda yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen hayvanını kurtarmaya çalışan Okyay, netice alamayınca köy muhtarı Ali Elem'den yardım istedi. Muhtarın durumu İlçe Kaymakamlığı’na iletmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek, ineği kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen ekipler, ineğin bulunduğu alana iş makinesi ve traktörün gelebilmesi için ormanlık ve kayalık bölgede yol açılması gerektiği tespitinde bulundu. Çalışma başlatan ekiplerce, belirlen güzergâhta yaklaşık 5 kilometrelik toprak yol açıp, hayvana ulaştı. İnek, 2 günlük çalışma sonucu halata bağlanıp kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak traktör römorkuna konulup köye götürüldü.'ÜZÜLDÜK AMA KESMEK ZORUNDA KALDIK'Okyay, ayağında oluşan kırıklar nedeniyle bitkin düşün ve ayağa kalkmayan ineğini, görüştüğü veterinerin tavsiyesi üzerine mundar olmaması için kesmeye karar verdi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek, köye getirildiği gün sahibince kesildi. 'Sarıkız' adlı ineğini kurtarmak için çok çalıştığını ancak kesmek zorunda kaldıklarını anlatan Hüseyin Okyay, “İki gün ineğimi dağ tepe aradım. Sonunda buldum dereye düşmüştü ve ayağa kalkamıyordu. Yardım istedik. İki gün süreyle yemeğini suyunu yanına götürdüm. En son sağ olsun devletimiz yardım etti. Yol yapıldı ve ineğimi bulunduğu yerden kurtarabildik. Ancak veteriner ‘Bacağında kırık varsa daha ondan hayır gelmez’ deyince kesmeye karar verdik. Bir tane buzağısı vardı o da öksüz kaldı. Çok üzüldük ama yapacak bir şey de yoktu. Yoksa hayvan mundar olacaktı. Devletimize yardıma gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun” dedi.'KESMESEYDİK MURDAR OLACAKTI'Köy muhtarı Ali Elem de yardım çağrısında bulunmalarının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin köye geldiklerini söyleyerek “Devletimiz sağ olsun yanımızda ineği kurtarmak için iki gün çalıştılar. Kurtardık da ancak bacağının kırık olması nedeniyle kesmek zorunda kaldık. Bizde yaşasın isterdik ancak kesmeseydik mundar olacaktı” diye konuştu.