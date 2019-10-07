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Mahsur kalan 'Hıçkırık' isimli kedi mahalleliyi seferber etti
MARMARİS'te, ağaca tırmanarak çıktığı apartmanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan 1,5 yaşındaki 'Hıçkırık' isimli erkek kedi, mahalleliyi seferber etti. 2 saat süren çabalara rağmen çıktığı balkondan inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri...
GENEL 07.10.2019, 17:54
MARMARİS'te, ağaca tırmanarak çıktığı apartmanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan 1,5 yaşındaki 'Hıçkırık' isimli erkek kedi, mahalleliyi seferber etti. 2 saat süren çabalara rağmen çıktığı balkondan inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri kurtarıp, sahibine teslim edildi.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilcisi, gazeteci Arzu Sarıtaş'a ait 'Hıçkırık' isimli erkek kedi, Tepe Mahallesi 36 Sokak'taki apartmanın bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçtan inemeyen kedi buradan yan taraftaki apartmanın ikinci kat balkonuna atladı. Sarıtaş, kedisini göremeyince mahallede aramaya çıktı. İsmiyle seslenerek aradığı kedisini, mahsur kaldığı balkonda gördü. Apartmana girerek, dairenin kapısını çaldı. Ancak evin sahibinin yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu ve şehir dışına gittiğini öğrendi. Bunun üzerine sokağa inip, kedisini çıktığı ağaçtan inmesi için yönlendirmeye çalıştı.
Kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler de Sarıtaş'ın yardımına geldi. 2 saat süren çabalar sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çıktıkları balkondan kediyi sakinleştirdikten sonra kurtardı. Sarıtaş, tekrar kavuştuğu kedisini ofisine götürüp, su ve mama verdi.
Hıçkırık'ın evcil olduğunu belirten Arzu Sarıtaş, "Çıktığı ağaçlardan inemiyor. Bugün de böyle oldu. Başta itfaiye ekipleri olmak üzere kedime kavuşmamı sağlayan komşularıma teşekkür ederim" dedi.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilcisi, gazeteci Arzu Sarıtaş'a ait 'Hıçkırık' isimli erkek kedi, Tepe Mahallesi 36 Sokak'taki apartmanın bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçtan inemeyen kedi buradan yan taraftaki apartmanın ikinci kat balkonuna atladı. Sarıtaş, kedisini göremeyince mahallede aramaya çıktı. İsmiyle seslenerek aradığı kedisini, mahsur kaldığı balkonda gördü. Apartmana girerek, dairenin kapısını çaldı. Ancak evin sahibinin yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu ve şehir dışına gittiğini öğrendi. Bunun üzerine sokağa inip, kedisini çıktığı ağaçtan inmesi için yönlendirmeye çalıştı.
Kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler de Sarıtaş'ın yardımına geldi. 2 saat süren çabalar sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çıktıkları balkondan kediyi sakinleştirdikten sonra kurtardı. Sarıtaş, tekrar kavuştuğu kedisini ofisine götürüp, su ve mama verdi.
Hıçkırık'ın evcil olduğunu belirten Arzu Sarıtaş, "Çıktığı ağaçlardan inemiyor. Bugün de böyle oldu. Başta itfaiye ekipleri olmak üzere kedime kavuşmamı sağlayan komşularıma teşekkür ederim" dedi.
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