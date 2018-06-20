Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Mahmut Tuncer'e 'melodi benzerliği' davası

İZMİRLİ müzisyen Bilgin Çetin'in, eserinin melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığını öne sürdüğü Mahmut Tuncer ve müzik şirketi yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında 'manevi veya mali haklara...

Mahmut Tuncer'e 'melodi benzerliği' davası
İZMİRLİ müzisyen Bilgin Çetin'in, eserinin melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığını öne sürdüğü Mahmut Tuncer ve müzik şirketi yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tuncer ise MESAM'a başvurduklarını ve her şeyin yasal olduğunu belirterek, "Müzisyen arkadaşlar böyle bir şey olunca kendi aralarında çözüyorlar. Ama arkadaş müzisyen değil ki böyle yaptı" dedi.
Müzisyen Bilgin Çetin, kendisine ait 'Cincon' isimli eserini Bornova 1. Noterliği'ne tescil ettirmesine rağmen, şarkıcı Mahmut Tuncer'in 'Ankara' isimli şarkısında kendisinden izinsiz olarak melodisini kullandığını öne sürerek, suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosu Savcısı Ali Osman Kaynak da yapılan soruşturmanın ardından Mahmut Tuncer ve müzik şirketi yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında, 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede, bilirkişi raporunda, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen 'Ankara' isimli eserin melodisinin 'Cincon' eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğunun belirtildiğine yer verildi. Raporda, 'Cincon' ile 'Ankara' eserlerinin tonları ve sözlerinin farklı olduğunun, icrada ise altyapısal farklılıklar bulunduğunun, ancak bu farklılıkların eserin özünü değiştiren hususlar olmadığının, her iki eserde de eseri oluşturan melodinin aynı olduğunun belirtildiği vurgulandı. Bilgin Çetin'e ait 'Cincon' isimli eserin şikayete konu 'Ankara' isimli eserde kullanılmasıyla mali ve manevi hakların ihlal edildiğinin kaydedildiği belirtildi. Ayrıca bilirkişi raporuna göre karşılaştırması yapılan iki eserin de ölçü yapısının 4/4'lük olduğu ve 8 ölçüden oluştuğu bildirildi.
'100 PARÇA YAPTIM 75 BİN LİRA ALMADIM'
Konuyla ilgili açıklama yapan ve şarkının bir kısmının benzediğini kabul eden Mahmut Tuncer, "Şarkımızın bir kısmı o arkadaşın o şarkısına benziyor. Yani sözlerini ben yazdım. Bir bölümü benziyor dediler baktık, hakikaten benziyor. Biz bu arkadaşa ilk baştan söyledik. İstersen senin adını yazalım dedik. Zaten sadece nakarat kısmı benziyor. Biz yazalım dedik, öyle kaldı. Bizi arabulucu aradı, bizden para istedi. Ne kadar diye sorduk. 75 bin lira istedi. Ben bugüne kadar 100 parça yaptım, 75 bin lira almadım. Bunların belirli bir miktarı vardır. Hatta plak şirketinin sahibini de şikayet etmiş. Bilirkişi raporuna göre de benziyormuş. Biz bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz. Yeni bilirkişi isteyeceğiz. Bunun bir cezai bedeli vardır. Bunu veririz ya da vermeyiz. Türkiye'de genelde parçaların birçoğu birbirine benzer. Oyun havasından alınmış bir melodi. 2005 yılında yapmıştık. Bir kenarda duruyordu. Müzisyen arkadaşlar böyle bir şey olunca kendi aralarında çözüyorlar. Ama arkadaş müzisyen değil ki böyle yaptı. Kaldı ki biz bunları kafamıza göre yapmıyoruz. MESAM'a başvuruyoruz. Böyle bir parça var mıdır yok mudur, soruyoruz, bandrolünü alıyoruz. Her şey yasal, gizlimiz saklımız yok. Bundan bir şey de çıkmaz. Benim müzisyen arkadaşlara tavsiyem, MESAM'a kayıt yaptırsınlar. Böyle çelişkili durumlarda benzerlik var ya da yok orada karar verilecek. Çelişki olduğunda da itiraz etme hakları olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325