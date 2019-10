Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almalıyız

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Zihin dünyamızdaki kadının yerini değiştirmemiz gerekiyor. Çocuk yaşta başlayan eğitimle şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almamız gerekir" dedi.



Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası'nca yürütülen, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin destekleyicisi olduğu Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen ikinci etap üçüncü grubun eğitimi, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde başladı.



Eğitim programının açılışına Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Koordinatörü Cecilia Bisgen Jansson, Uluslararası İlişkiler Sekreteri ve Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, Hak-İş'e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve temsilcileriyle eşleri, proje ekibi, eğitmenler katıldı.



'EMEKÇİ KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATTIK'



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınla ilgili dünyanın her yerinde ortak bir durum olduğunu belirterek, "Buna 'kadın sorunu' demek istemiyorum. Özel bir durum var dünyada. Felsefi tartışmalar, hukuki tartışmaları var. Biz Hak-İş olarak binbir zorlukla işe girmiş, hayatını, nafakasını kazanmak için binbir zorluğa göğüs gererek çalışan emekçi kadınlara yönelik çalışma başlattık. Kadınlarla ilgili tartışmalar gündemimizde değil. Sendika olarak üyelerimiz bizden sorunların çözümünü istiyor. Şiddet gören, mobbing gören, cinsel saldırıya uğramış, ayrımcılık görmüş, aşağılanmış, dışlanmış bizim üyemiz olan kadınlara çare olmak istiyoruz. Bu kadınların felsefi tartışmalarla geçirecek zamanı yok. Onlar hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.



'ERKEKLERE YÖNELİK EĞİTİMLER YAPMAMIZ GEREKİYOR'



Kadına şiddete de değinen Mahmut Arslan, "Şiddet, cinayetler, ayrımcılık, cinsel baskılar kadınların uğradığı bütün bunlara karşı ne yapabiliriz? Buna erkeklerden başlamak gerekiyor. Cinayete kurban giden, baskılara maruz kalan kadınların zaten söyleyecek sözleri var. Bizim erkeklere, bu şiddeti uygulayan erkeklere yönelik eğitimler yapmamız gerekiyor. Sorun kadınlardan kaynaklı değil, kadına bakış açısından kaynaklanıyor. Kadın olduğu için şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden insanların buradan nasıl çıkacakları kanunla yapılamıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek için pek çok düzenlemeler yapıyoruz. Yargı kararları çok ağır ama bunlara rağmen cinayetleri önleyemiyoruz" diye konuştu.



'ZİHNİYET SORUNUNU AKŞAMDAN SABAHA ÇÖZEMEYİZ'



Kadına şiddetin bir zihniyet problemi olduğunun altını çizen Mahmut Arslan, "Zihniyet sorununu akşamdan sabaha çözemeyiz. Çocuk yaşta başlayacak eğitimlerle bu şiddete karşı bir çözüm bulmamız gerekir. Zihin dünyamızdaki kadının yerini değiştirmemiz gerekiyor. Çocuk yaşta başlayan bir eğitimle şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almamız gerekir" dedi.



'VIZ GELİR TIRIS GİDER'



Türkiye'nin Suriye sınırında yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Mahmut Arslan, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sınır dışı harekatlarından birini gerçekleştiriyoruz. Sınırımızda terörist unsurların saldırılarını önlemek, iç savaş nedeniyle ülkemize gelen 3.5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecek alt yapıyı oluşturmak, bundan sonra da sınır güvenliğimizi ortadan kaldıracak şekilde bir güvenli bölgeyi oluşturmak. Bu üç unsuru inşallah kısa sürede gerçekleştiririz. Uluslararası bir kısım çevrelerin yaptığı açıklamalar bizim için vız gelir tırıs gider. Güvenliğimiz her şeyin üstündedir. Türkiye güvenliğini sağlamak için kimseden icazet almaya mecbur değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu harekatı destekliyoruz. Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendikaların kadın komite başkanları, Suriye'deki harekatta görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Mahmut Arslan, "Onlara muvaffakiyetler dilemek, onlarla kalp kalbe olduğumuzu göstermek için bu selamı gönderdik" dedi.