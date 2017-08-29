Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar satışa çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tarafından yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıkların Niğde ve Ankara'da satışına başladı. Niğde Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, 10 yıldır Niğde...

Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar satışa çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tarafından yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıkların Niğde ve Ankara'da satışına başladı.
Niğde Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, 10 yıldır Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak kurbanlık yetiştirdiklerini, bu yıl Ankara'ya 160 büyükbaş, 400 küçükbaş hayvan gönderdiklerini açıkladı. Kurumun resmi veterineri gözetiminde kesim de yapıldığını belirten Savcı Seymen, "Kurbanlıkların satış aşamasından, kesimine, pay edilmesinden hak sahiplerine ulaştırılmasına kadar titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Üretim kalitelerinin sürekli arttırdıklarına dikkat çeken Seymen, hayvanların fotoğraflarının yer aldığı kurumun resmi internet sitesi üzerinden de satış yaptıklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314