Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı  

İSTANBUL, () - Bağcılar’da tekerlekli sandalyeye mahkûm kalacağını öğrenince utancından 6 yıl boyunca evden çıkmayan Fatma Şahin, zincirlerini kırıp spor kulübü başkanlığından meclis başkanlığına, radyo dj’liğinden televizyon programcılığına kadar on ayrı işte büyük başarılara imza attı. Engelleri aşan Fatma Şahin’in bu azmi Bağcılar’daki bütün engellilere de rol model oldu. Şahin’i örnek alan engellilerden kimi dünya şampiyonu kimi de yazar oldu.

Bağcılar Belediyesi Özel Başak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne muayene için gelenleri, kendi gibi engelli olan Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Şahin karşılıyor. 22 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan Şahin, ailelerin kendisiyle konuştuktan sonra çocuklarının tedavisi konusunda umutlarının arttığını söylüyor.

“UTANCIMDAN 6 YIL BOYUNCA EVİMDEN DIŞARI ÇIKMADIM”

Hayat hikayesiyle engellilere örnek olan Fatma Şahin, dipten hayallerini gerçekleştirdiği noktaya yükselişini şu şekilde anlatıyor:

“Kas hastasıyım. Çocukluğum bu hastalıkla mücadeleyle geçti. 22 yaşına geldiğimde bana engelli olduğumu ve artık hayatımı tekerlekli sandalyede sürdüreceğimi söylediler. Dünyam karardı ve utancımdan 6 yıl boyunca evimden dışarı çıkmadım. Herkes beni görecek ve küçümseyecek diye düşünüyordum. Zorunlu durumlarda ise gece karanlıkta çıkıyordum. Üzüntüm isyan boyutuna gelmişti. Neden ben Allah’ım? diyordum. Hiçbir sebep beni evimden çıkartamıyordu. 6 yıl sonra ısrar sonucu engellilerin olduğu pikniğe gittim. Bir de ne göreyim benim gibi binlerce engelli vardı. Hatta aralarında kariyer yapmış üst düzey isimler de vardı. O gün orada yalnız olmadığımı anladım ve hayallerimi gerçekleştirme kararı verdim. Ve o günden sonra hayatım değişti.”

“GÜLERKEN DÜŞÜNDÜRMEYİ AMAÇLADIM”

Evden çıktığında ilk işinin üniversite sınavına başvurmak olduğunu söyleyen Şahin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. Okurken Engelliler Kursu’nda sekreter olarak iş hayatına atıldım. Daha sonra Bağcılar Belediyesi Engelliler Meclisi’ni kurdum. Hala onursal başkan olarak devam ediyorum. Engellilerin sesini duyurmak için daha çok şey yapmam gerekiyordu. Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladım. Yetmedi bir radyoda ‘Engelleri Aşanlar’ programında dj’lik yaptım. Ardından yine büyük bir televizyonda gündüz kuşağında kadınlara yönelik ‘Bizimhane’ isimli bir program yaptım. Kişisel gelişim, kadın ve çocuk hastalıkları gibi her türlü konuyu işledik. Bağcılar Belediyesi’nin programlarında da sunuculuk görevini üstlendim. Ayrıca bir de kitap yazdım. Engellilerin trajikomik durumlarını kaleme alıp ‘Arafta Kalan Kahkahalar’ isimli kitabı yazım. Gülerken düşündürmeyi amaçladım. Kısacası bütün işlerimde engellilerle ilgili mesajlar vermeye çalıştım. Özellikle benim gibi evden çıkamayan engellileri evlerinden çıkarmak için uğraştım.”

“ELİNİ TUTTUĞU ENGELLİ SPORCU OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU”

6 yıl meclisbaşkanlığı yapan Fatma Şahin, yetenekli engellileri keşfetmek için 2008 yılında Bağcılar Belediyesi bünyesinde Engelliler Spor Kulübü’nü kurdu. Bu kulüpte çeşitli branşlarda engellilerin sosyal psikolojik hem de istihdam alanında rehabilite edilmesi sağlandı.

Şahin’in bugüne kadar rol model olduğu engellilerin bazıları sınavları kazanıp üniversitede öğrenci oldu bazıları da mesleklerinde iyi yerlere geldi. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’nın Avrupa Şampiyonu milli takım sporcusu Hamide Kurt ve Akdeniz Olimpiyatları şampiyonu Zübeyde Süpürgeci de Şahin’in elini tuttuğu sporculardan.

Son olarak şimdi Halkla ilişkiler sorumlusu olan ve aynı zamanda danışmanlık yapan Şahin, “Ulaşamadığımız engelli olduğunu duyunca çok üzülüyorum. Amacım hayata katılmamış engelli bırakmamak” sözleriyle engellilerin hayata bağlanması için rol model oldu.

(FOTOĞRAFLI)